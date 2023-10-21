Sinan Akçıl'dan Netanyahu'nun oğluna mesaj! Sinan Akçıl, Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya Twitter üzerinden mesaj gönderdi. Akçıl mesajında, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı.

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İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulme sessiz kalmayan isimlerden birisi de Sinan Akçıl...

Masum sivillerin öldürülmesine sessiz kalmayan Akçıl, Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya Twitter üzerinden mesaj gönderdi.

Sinan Akçıl mesajında, Yair Netanyahu'ya babasının bebek katili olduğunu hatırlattı.

Akçıl mesajının geri kalanında, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı.

"Yair Netanyahu mesajıma görüldü attı"

Akçıl, dün de Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Yair Netanyahu mesajıma görüldü attı ama tahmin ettiğim gibi cevap yazamadı, bunlar sülalece korkak iyice anladım. Topun tüfeğin arkasına saklanıp aslan kesiliyorlar."