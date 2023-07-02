Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a yorum: 'Hepimizle dalga geçiyorsun' Sosyal medya hesabından sık sık canlı yayın yaparak takipçileriyle dertleşen Serdar Ortaç'a, meslektaşı Sinan Akçıl'dan tepki geldi. Akçıl, "Üzülüyorum, çok önemli bir adamsın. Ama hiçbir zaman farkına varamıyorsun ya da hepimizle dalga geçiyorsun." dedi.

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Bir döneme şarkılarıyla ve sesiyle damga vuran Serdar Ortaç, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Öte yandan maddi sıkıntılar da yaşandığı bilinen Ortaç'ın, yaşadığı ilişkilerle de yüzü gülmüyor.

Eski müzik kariyerinin de hayranları tarafından oldukça özlendiği 53 yaşındaki şarkıcı, son zamanlarda sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Burada takipçileriyle dertleşen Ortaç, yaptığı yayınlarla dikkat çekiyor.

Sinan Akçıl'dan tepki

Hüzünlü hali ise meslektaşları ve hayranlarının gözünden kaçmıyor. Bunun üzerine gönderilere art arda yorum yağdıran hayranları, Ortaç'a destek oldu.

Bir yorum yapan isim de şarkıcı Sinan Akçıl.

Ortaç’ın canlı yayınlarına ve anlattıklarına öfkelenen Akçıl’ın yorumu gündem oldu.

"Üzülüyorum, çok önemli bir adamsın"

Akçıl şu ifadeleri kullandı:

Ortaç ne yapıyorsun böyle? Bin kere söyledim sana seni çok sevdiğim için. 'Şu star ceketini tekrar giy' diye. Eski Serdar gibi gizemini koru, enerjini sahnede göster. Hastalığı da düşünce yapınla yen diye. 'Haklısın' dedin ama aynı şeyler. Üzülüyorum, çok önemli bir adamsın. Ama hiçbir zaman farkına varamıyorsun ya da hepimizle dalga geçiyorsun.

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