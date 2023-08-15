Sinan Akçıl’dan Tarkan’a Disney Plus tepkisi Şarkıcı Sinan Akçıl, Atatürk dizisini iptal eden Disney’e tepki göstermeyen Tarkan’ı eleştirdi.

ensonhaber.com

FOX'UN dijital yayın platformu Disney Plus, Ermeni lobisine boyun eğerek Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi yayından kaldırdı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Disney platformunun aldığı karara karşı tepki ve eleştirilerini dile getirirken, platformun projeyi yayınlamaktan vazgeçmesi kararına tepki göstermeyen oyuncuları ve şarkıcı Tarkan’ı da eleştirdi.

"Tarkan beni şaşırtıyor"

Önce platformla reklam anlaşması olan Tarkan'a tepki gösteren Akçıl, şunları söyledi: "Sevgili Tarkan, voleybol milli takımına güzel bir iş yapmışsınız.. Ancak Disney ile olan sözleşmen gereği Mustafa Kemal Atatürk dizisiyle ilgili ağzını açmıyor olman beni şaşırtıyor..

"Bayrak tektir"

Bence oradaki milliyetçiliğin voleybol takımına yaptığın şarkıdan daha çok takdir toplar. Yoksa şarkı kolay, ben de çok yaptım ve yapıyorum ama bayrak tektir.

"Atatürk sevgisine inanmıyorum"

Atatürk sadece kağıdın üzerinde basılı bir resim değil. Bizim kutsal ulu önderimiz.. Bazı oyuncularımızın Atatürk sevgisine inanmıyorum artık. Çok yazık. O platformla yarın öbür gün iş yaparım düşüncesiyle sessiz kalmalarını hiçbirine yakıştıramadım."

Disney Plus'un diziyi yayından kaldırmasına, platformla iş bağlantısı olan Birce Akalay, Hazal Kaya ve dizide Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli gibi isimler tepkisiz kalmıştı..