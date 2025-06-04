Haber Merkezi

Her yaptığıyla her söylediğiyle olay olmayı başaran Sinan Akçıl bu sefer de yeni bir aşk iddiasıyla adından söz ettirdi. Akçıl'ın Blok3'ün eski sevgilisi İrem Haznedar ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü.

Haznedar'ın fotoğraflarını beğenmesi de iddiaları güçlendirince Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GERİZEKALI"

Instagram hesabından İrem Haznedar'ın profilini paylaşan Sinan Akçıl, şu ifadeleri kullandı: "Birkaç tane gerizakalı benim kuzenim dediğim İrem ile haberimi çıkartmış. Bu kız benim küçük kardeşim gibidir, öyle severim. Ayrıca eski sevgilisi Hakan da zamanında bana emanet etmiştir aklınızı başınıza alın nokta."

İrem Haznedar ise Sinan Akçıl'la çıkan aşk iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.