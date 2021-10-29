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    Sinan Akçıl: Matematik problemi değil, aşk bu

    Sinan Akçıl, şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturduğu oyuncu Burcu Kıratlı'ya 300 tane kırmızı gül göndererek sürpriz yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 10:16
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    Sinan Akçıl: Matematik problemi değil, aşk bu

    2019 yılında boşanan ancak geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez dünyaevine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti, mutlu evliliklerini şu an bir sıkıntı yaşamadan devam ettiriyor.

    "REKOR"

    Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ünlü çiftten Akçıl, Kıratlı'ya sürpriz yaptı. Eşine 300 tane gül gönderen Akçıl, o anları da sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

    "3 yıl ilişki (rekor), 9 ay birinci evlilik, 8 ay ikinci evlilik, 3 bin gül istedim 300 tane bulabildiler. Matematik problemi değil, aşk bu ama 2 bin 700 daha gül borcum olsun."

    Sinan Akçıl: Matematik problemi değil, aşk bu #1

    Sinan Akçıl: Matematik problemi değil, aşk bu #2

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