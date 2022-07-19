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    Sinan Çetin bir kadınla yakalandı

    Ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı genç bir kadınla görüntülenince panik yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 09:55
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    Sinan Çetin bir kadınla yakalandı

    69 yaşındaki ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün genç bir kadınla Nişantaşı'nda alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

    Yakalandığını anlayan Çetin, yanındaki genç kadından uzaklaşıp bir otele girdi.

    10 dakika otelde kaldı

    Yaklaşık 10 dakika otelde kalan Çetin, daha sonra Maçka Parkı'nda genç kadınla yeniden buluştu.

    Mesafeli bir şekilde genç kadınla yürüyen ünlü yönetmen sürekli arkasını dönüp takip edilip edilmediğini kontrol etti.

    Evli

    Rebekka Haas ile evli olan Sinan Çetin’in yanındaki kadının kim olduğu merak konusu oldu.

    Sinan Çetin bir kadınla yakalandı #1

    Sinan Çetin bir kadınla yakalandı #2

    Sinan Çetin bir kadınla yakalandı #3


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