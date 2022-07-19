Sinan Çetin bir kadınla yakalandı

Ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı genç bir kadınla görüntülenince panik yaptı.

69 yaşındaki ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün genç bir kadınla Nişantaşı'nda alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Yakalandığını anlayan Çetin, yanındaki genç kadından uzaklaşıp bir otele girdi.

10 dakika otelde kaldı

Yaklaşık 10 dakika otelde kalan Çetin, daha sonra Maçka Parkı'nda genç kadınla yeniden buluştu.

Mesafeli bir şekilde genç kadınla yürüyen ünlü yönetmen sürekli arkasını dönüp takip edilip edilmediğini kontrol etti.

Evli

Rebekka Haas ile evli olan Sinan Çetin’in yanındaki kadının kim olduğu merak konusu oldu.