Euro
10.1155
-0.47%
Dolar
8.3474
-0.56%
Altın
498.82
-1.57%
Borsa
1.463
0.13%
Bitcoin
326.918
9.92%
EXEN Coin
33.47
2.41%
19ºC
İstanbul
Yağmur 19 C

    Sinan Çetin uluorta soyundu

    Önceki gün arkadaşlarına misafir olan Sinan Çetin, özgürlükte sınırları aştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 11:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinan Çetin uluorta soyundu

    Şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, Bodrum’da sezonu açtı. Ünlü yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas, ünlü çiftin teknelerine misafir oldu.

    BİRDEN SOYUNDU

    Sinan Çetin, uzun bir deniz sefasının ardından denizden çıkarak teknenin ortasında mayosunu değiştirirken görüntülendi. Çetin'in, o sırada teknede bulanan insanlara aldırış etmeyişi dikkat çekti.

    Sinan Çetin uluorta soyundu #1Sinan Çetin uluorta soyundu #2Sinan Çetin uluorta soyundu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir