Sinan Çetin uluorta soyundu

Önceki gün arkadaşlarına misafir olan Sinan Çetin, özgürlükte sınırları aştı.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, Bodrum’da sezonu açtı. Ünlü yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas, ünlü çiftin teknelerine misafir oldu.

BİRDEN SOYUNDU

Sinan Çetin, uzun bir deniz sefasının ardından denizden çıkarak teknenin ortasında mayosunu değiştirirken görüntülendi. Çetin'in, o sırada teknede bulanan insanlara aldırış etmeyişi dikkat çekti.