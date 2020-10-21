Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin, alkollü araç kullanırken yakalandı

Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin, geçtiğimiz günlerde Bebek'te alkollü araç kullanırken yakalandı.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in küçük oğlu Orfeo Çetin, Bebek’te 1.45 promil alkollü araç kullanırken trafik çevirmesine takıldı. Orfeo hakkında soruşturma başlatıldı.

Çetin, Alman vatandaşı olduğunu, tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini söyledi.

"PİŞMANIM"

Çetin'in verdiği ifadede "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilsem araç kullanmazdım. Pişmanım. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım." dediği öğrenildi.

BÜYÜK OĞLU BİR POLİSİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Sinan Çetin'in büyük oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 gecesi, alkollü araç kullandığı için polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, diğer polis memuru Emre Tetik'in de ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Rüzgar Çetin, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Rüzgar Çetin, Temmuz 2006'daki kazada ise yine Beşiktaş'ta cipiyle takla atmıştı.