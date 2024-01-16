Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin evliliğe ilk adımı attı! İşte nişanlısı Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çetin'in kızı Mina Nur Çebi ile nişanlandı.

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Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2016 yılında trafikte sollamaya yaparken karşı şeritten gelen polis aracına çarparak bir polisin şehit olmasına neden olmuştu. 8 ay cezaevinde yatan Rüzgar Çetin tahliye edilmişti.

4,5 yıllık ilişki bitmişti

Tahliye olduktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşayan Rüzgar Çetin, 2019 yılında Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çetin'in kızı Mina Nur Çebi ile 4,5 yıllık ilişkisini bitirdi.

Nişanlandılar

Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelen ikili, ilişkilerine kaldıkları yerden devam ederek evlilik kararı aldı.

Çift, önceki gün evde aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.