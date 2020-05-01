Sinan Engin, 45 gün sonra dışarı çıktı

Ayşe Engin ile Sinan Engin, 45 gün sonra ilk defa dışarıya çıktı.

Ayşe Engin, eşi Sinan Engin ile koruyuculu ve maskeli bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"KADINLAR ÖNDEN YÜRÜR"

Engin fotoğrafına, “45 gün sonra payımıza düşen havayı aldık, ilk kez dışarıdayız.

Şükürler olsun Allah’ım aldığımız her nefese, şükürler olsun bize bağışladığın havaya, toprağa, suya.

"HERKES KARISININ KIYMETİNİ BİLECEK"

Bu arada Sayın Sinan Engin, sosyal mesafe lütfen... Ayrıca kadınlar önden yürür! Şu evde geçen mecburi günlerde herkes karısının kıymetini bilecek.” notunu yazdı.