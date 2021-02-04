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    Sinan Engin: Kılıbık bir adamım

    Sinan Engin, katıldığı programda sektörden özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 08:56
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    Sinan Engin: Kılıbık bir adamım

    Sinan Engin, sosyal medyada yayınlanan bir programa konuk oldu. Kılıbık bir adam olduğunu ifade eden ünlü futbol yorumcusu, sektörde yaşadığı kırgınlıklarını da anlattı.

    İşte Engin'in açıklamaları:

    "İTAAT ET, RAHAT ET"

    "Ben herkes gibi yaşıyorum, kılıbık bir adamım. Bir laf var; itaat et, rahat et derler ama nezaketsiz, egolu, saygısız adamı hiç sevmem.

    "SEKTÖRE KIRGINIM"

    Kırgınlıklarım var. Sektördeki bazı insanlara kırgınım. Beşiktaş taraftarının belli bir kesimine kırılmıştım. Sergen’in yüzüne kimse bakmıyordu, o zaman İlhan Mansız fırtınası vardı. Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a ilk adını veren benim”

    Sinan Engin: Kılıbık bir adamım #1

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