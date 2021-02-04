Sinan Engin: Kılıbık bir adamım

Sinan Engin, katıldığı programda sektörden özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu.

Sinan Engin, sosyal medyada yayınlanan bir programa konuk oldu. Kılıbık bir adam olduğunu ifade eden ünlü futbol yorumcusu, sektörde yaşadığı kırgınlıklarını da anlattı.

İşte Engin'in açıklamaları:

"İTAAT ET, RAHAT ET"

"Ben herkes gibi yaşıyorum, kılıbık bir adamım. Bir laf var; itaat et, rahat et derler ama nezaketsiz, egolu, saygısız adamı hiç sevmem.

"SEKTÖRE KIRGINIM"

Kırgınlıklarım var. Sektördeki bazı insanlara kırgınım. Beşiktaş taraftarının belli bir kesimine kırılmıştım. Sergen’in yüzüne kimse bakmıyordu, o zaman İlhan Mansız fırtınası vardı. Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a ilk adını veren benim”