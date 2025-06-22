Sinan Engin'in kızı, görkemli bir düğünle evlendi

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding’in genç yöneticilerinden Ahmet Emin Ahlatcı ile Çorum’da düzenlenen ihtişamlı bir düğünle evlendi.

Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen düğün, yılın en çok konuşulan magazin olayları arasına girdi.

Düğün törenine iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Düğünde; Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Bensu Soral-Hakan Baş çifti, Murat Boz, Saba Tümer, Ertem Şener, Berk Atan, Nail Gönenli, Candaş Tolga Işık, İdil Fırat, Banu Ilıcalı, Efe Ceyhun gibi birçok ünlü isim boy gösterdi.

NİKAH ŞAHİTLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Engin ve Ahlatcı ailesinin nikah şahitliklerini Yıldırım Demirören, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek ve Acun Ilıcalı gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yaptı.

Elif Engin’in ağabeyi Oğulcan Engin de sevgilisi İlayda Alişan ile birlikte düğünde yer aldı.

SİBEL CAN VE EDİS SAHNE ALDI

Gecede sahne alan Sibel Can ve Edis ise konuklara adeta bir konser şöleni yaşattı.

Düğüne ait kareler, sosyal medya platformlarında viral oldu.