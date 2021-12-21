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Sinem Kobal, 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le görüntülendi

Sinem Kobal, 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le görüntülendi

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal kızıyla objektiflere yansıdı.