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    Sinem Kobal, 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le görüntülendi

    Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal kızıyla objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 10:32
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    Sinem Kobal, 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le görüntülendi

    Altı yıl önce evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kısa süre önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı.

    Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Kobal ve İmirzalıoğlu'ndan ikinci çocuk müjdesi gelmişti.

    KIZIYLA GEZMELERDE

    Kobal önceki gün kızı Lalin'le Bebek'te görüntülendi. Kızının yüzünü sosyal medyada göstermeyen oyuncu Lalin'i kucağında taşıdı. Gözlerden uzak olmaya çalışan güzel oyuncu, tüm zamanını kızıyla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

    "İSİM DÜŞÜNMEDİK"

    Dört aylık hamile oyuncu, aynı heyecanı tekrar yaşadığını dile getirdi. Kobal,  "İkinci bebeğimi de sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum. Daha hiç düşünmedik, teşekkür ederim" dedi.

    Sinem Kobal, 1.5 yaşındaki kızı Lalin le görüntülendi #1

    Sinem Kobal, 1.5 yaşındaki kızı Lalin le görüntülendi #2

    Sinem Kobal, 1.5 yaşındaki kızı Lalin le görüntülendi #3

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