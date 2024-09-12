Sinem Kobal aile albümünü paylaştı! Kızlarına yorum yağdı Tüm yazı ailesiyle birlikte Antalya'da geçiren ünlü oyuncu Sinem Kobal, renkli karelerini Instagram hesabından yayınladı.

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Haber Merkezi

Magazin dünyasının en ünlü çiftlerinden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, son yaz tatillerini Antalya'da yaptı.

Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, kızları Leyla ve Lalin ile mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"YAZ SONU"

Ünlü oyuncu, fotoğraflarına; "Yaz sonu, aile albümü" notunu düştü. Sinem Kobal'ın renkli kareleri sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Kızların pozlarını gören kullanıcılar, 'Biri aynı anne diğeri de babaya çekmiş' gibi yorumlarda bulundu.