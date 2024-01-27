Sinem Kobal ailesiyle tatile çıktı! 'İlk uzun uçuşumuz...' 2 çocuk annesi oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından ailecek tatile çıktıkları anı paylaştı. Kobal, ilk kez uzun uçuş yapacaklarının notunu ekledi

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Oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Anne olduktan sonra ekranlardan uzaklaşan Kobal, çocuklarıyla ilgilenmeye başladı.

Bol şans istedi

Hemen hemen her anlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

Kobal, eşi ve iki kızıyla kış tatiline çıktı. Havalimanından da kareler paylaşan ünlü isim, "İlk uzun uçuş denememiz bol şansınızı alırım." notunu ekledi.

İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu

Oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi.

Çiftin mutlu evliliklerinden 2 kızı bulunuyor.

İlk kızları Lalin'i kucaklarına alan çift, ikinci kızlarına ise Leyla adını verdi.