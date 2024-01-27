Sinem Kobal ailesiyle tatile çıktı! 'İlk uzun uçuşumuz...'

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Oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Anne olduktan sonra ekranlardan uzaklaşan Kobal, çocuklarıyla ilgilenmeye başladı.
Bol şans istedi
Hemen hemen her anlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.
Kobal, eşi ve iki kızıyla kış tatiline çıktı. Havalimanından da kareler paylaşan ünlü isim, "İlk uzun uçuş denememiz bol şansınızı alırım." notunu ekledi.
İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu
Oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi.
Çiftin mutlu evliliklerinden 2 kızı bulunuyor.
İlk kızları Lalin'i kucaklarına alan çift, ikinci kızlarına ise Leyla adını verdi.
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