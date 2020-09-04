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    Sinem Kobal, bebeğine 40 bin liralık oda hazırladı

    7 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bebeği için özel bir oda istedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 12:08
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    Sinem Kobal, bebeğine 40 bin liralık oda hazırladı

    Ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde bebekleri için evlerinde özel bir oda hazırlama telaşında.

    BEBEK ODASI HAZIRLIĞI

    Her şeyin mükemmel olması için çabalayan ikili, kızları için de kesenin ağzını açtı.

    Bebek odasının dizaynını eşi Sinem Kobal’a bırakan Kenan İmirzalıoğlu, bebek bakımı konusunda da eşine güveniyor.

    40 BİN LİRA

    Özel bir mimarlık ofisinden destek alarak kızlarının odasını hazırlamak için yola koyulan çiftin,  pembe ağırlıklı renkte olacak oda için çiftin 40 bin TL’yi gözden çıkarttığı belirtiliyor.

    Sinem Kobal, bebeğine 40 bin liralık oda hazırladı #1

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