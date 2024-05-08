Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan'ın eğlenceli anları! Yıllardır yakın dost oldukları bilinen Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan kamera karşısına geçti. Kızlar gecesi yapan yakın arkadaşlar verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Burçin Terzioğlu, Yasemin Özilhan ve Sinem Kobal, birbirlerinin en yakın arkadaşları.. Şu sıralar ekranlardan uzak olan üç yakın dost, aktif kullandıkları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

20 yıllık dost

Yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen üç yakın arkadaş bir davette buluştu. 20 yıldır arkadaş olan üçlü, verdikleri pozları Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncuların paylaştığı karelere hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

"Kızlar gecesi"

Sinem Kobal, yayınladığı karelere "Kızlar gecesi" notunu düştü.