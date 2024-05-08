Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan'ın eğlenceli anları!

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Burçin Terzioğlu, Yasemin Özilhan ve Sinem Kobal, birbirlerinin en yakın arkadaşları.. Şu sıralar ekranlardan uzak olan üç yakın dost, aktif kullandıkları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.
20 yıllık dost
Yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen üç yakın arkadaş bir davette buluştu. 20 yıldır arkadaş olan üçlü, verdikleri pozları Instagram hesabından yayınladı.
Ünlü oyuncuların paylaştığı karelere hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.
"Kızlar gecesi"
Sinem Kobal, yayınladığı karelere "Kızlar gecesi" notunu düştü.
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