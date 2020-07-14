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    Sinem Kobal dadı istemiyor

    Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 6 aylık hamile eşi Sinem Kobal, kızlarına kavuşmak için geri sayıma başladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 09:58
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    Sinem Kobal dadı istemiyor

    Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal, dadı tutmaktan son anda vazgeçti.

    BABAANNE GELECEK

    Oyuncu, annesi ve kayınvalidesinden bir süre yardım alacak. Ankara’dan gelecek olan Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi Yıldız İmirzalıoğlu, üç ay boyunca torunuyla ilgilenecek.

    İmirzalıoğlu, hamile eşi Sinem Kobal'ı rahat ettirmek için büyük bir çaba harcıyor.

    Sinem Kobal dadı istemiyor #1

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