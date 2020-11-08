Sinem Kobal doğum kilolarından kurtuldu

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra ilk kez fotoğraflarını paylaşan Kobal’ın fit görünümüne kavuştuğu görüldü.

Geçtiğimiz 21 Ekim’de kızı Lalin’i dünyaya getiren Sinem Kobal, eski görünümüne hemen kavuştu.

Uzun yıllardır anne olmayı bekleyen Kobal, bu duruma da çabuk alıştı.

Tüm zamanını bebeği ile geçiren Kobal, boş vakitlerinde ise bahçesinde zaman geçiriyor.

DOĞUMDAN SONRA İLK KEZ PAYLAŞTI

Kızından kalan vaktinde köpeği ile oynayan Kobal, doğumdan sonra ilk kez fotoğraf paylaştı.

1 AY OLMADAN ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Paylaşımına "Lalin uyurken" yazan güzel oyuncunun, fit görüntüsü dikkat çekti. Henüz 1 ay dolmadan eski haline dönen oyuncu için “Maşallah” yorumları yapıldı.