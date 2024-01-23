Sinem Kobal, dostu Yasemin Özilhan’ın doğum gününü kutladı! Ünlü oyuncu Sinem Kobal, yakın arkadaşı Yasemin Özilhan'ın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

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Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan Yasemin Ergene, 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiş ve oyunculuğu bırakmıştı.

Evlendikten sonra sosyeteye hızlı bir giriş yapan Özilhan, 1.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden. Kendiyle yakından ilgilenen beslenmesine ve sporuna dikkat eden sosyetik güzel, her zaman fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor.

Doğum gününü Maldivler'de kutlayan iki çocuk annesi eski oyuncunun en yakın arkadaşları, sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, yakın arkadaşı Yasemin Özilhan'ın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

"İyi ki Yaso'm"

Sinem Kobal, Yasemin Özilhan'la fotoğraflarını paylaşarak fotoğrafın altına, "Nice yıllarına! İyi ki Yaso'm" notunu ekledi.