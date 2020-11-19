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    Sinem Kobal emzirme dersi alıyor

    Güzel oyuncu Sinem Kobal, birçok ünlü sima gibi emzirme danışmanına başvurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 14:45
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    Sinem Kobal emzirme dersi alıyor

    22 Ekim'de kızını kucağına alan oyuncu Sinem Kobal, doğumdan iki hafta sonra verdiği pozla olay olmuştu.

    NORMAL DOĞUM VE EMZİRME ETKİSİ

    Çok kısa sürede eski formuna kavuşan 33 yaşındaki güzel oyuncunun hızlı kilo vermesinde Lalin'i normal doğumla kucağına alıp bebeğini emzirmesi etkili oldu.

    Hamileliğinin başından bu yana çok dikkat eden ve her konuda bilgi toplayan Kobal, doğumdan sonra da eğitime devam ediyor.

    Ünlü oyuncu, şimdi de birçok ünlü sima gibi emzirme danışmanına başvurdu.

    ÖZEL DERS ALIYOR

    Sinem Kobal, emzirmeden bebek bakımına kadar birçok konuda online olarak özel dersler almaya başladı. Sütünü arttırmak için her şeyi yapan Kobal, beslenmesine de çok dikkat ediyor.

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