Sinem Kobal evliliği ile ilgili iddialara yanıt verdi: Kenan beni aldatmıyor

“Selena” dizisiyle tanınan oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.
Çiftin evliliklerinden 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdiği iki kız çocuğu dünyaya geldi.
Sinem Kobal, evlendikten sonra mesleğine ara vererek evliliğine ve çocuklarına yönelirken, İmirzalıoğlu da şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster isimli programı sunuyor.
Pozlarıyla büyüledi
İki çocuk annesi Kobal bir dergiye verdiği pozlarıyla konuşuldu.
Verdiği pozlarla takipçilerini büyüleyen Sinem Kobal bugün de bambaşka bir gündemle konuşuluyor.
Bir başka gündem
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ı aldattığı gündeme geldi.
Özellikle de sosyal medya platformu “X”te yayılmaya başlayan konu, saatler geçtikçe daha da ağır iddialara tutuldu.
Gün içerisinde sessizliğini koruyan çift, 2. Sayfaya bir açıklamada bulundu.
"İddialar asılsız"
Konu açıklığa kavuşurken, Kobal ve İmirzalıoğlu çifti, iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Çift söylentileri yalanlarken, evliliklerinde herhangi bir sorun olmadığını da vurguladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış