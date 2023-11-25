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Sinem Kobal evliliği ile ilgili iddialara yanıt verdi: Kenan beni aldatmıyor

Sinem Kobal evliliği ile ilgili iddialara yanıt verdi: Kenan beni aldatmıyor Sosyal medyada Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ı aldattığı iddialarına çiftten açıklama geldi. Çift, söylentilerin gerçek dışı olduğunu ve evliliklerinde herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.