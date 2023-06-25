Sinem Kobal güzelliği ile büyüledi, takipçileri yorum yağdırdı! 'Kadın yaşlanmıyor..' 2 çocuk annesi oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor. Mor elbisesi ile verdiği pozlarını yayınlayan Kobal’a hayranlarından adeta beğeni yağdı.

ensonhaber.com

Oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi.

Çiftin mutlu evliliklerinden 2 kızı bulunuyor.

İlk kızları Lalin'i kucaklarına alan çift, ikinci kızlarına ise Leyla adını verdi.

Evlendikten sonra anne de olunca oyunculuğa uzun süre ara veren Kobal, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Cesur pozlarına beğeni yağıyor

Sık sık paylaşımlar yapan oyuncu, kusursuz fiziği ile adeta büyülüyor.

Genç kızlara taş çıkaran cesur ve dekolteli pozlarını yayınlayan Sinem Kobal, son olarak mor elbisesi ile sosyal medyayı salladı.

"Kadın yaşlanmıyor"

Derin bacak dekolteli tarzına beğeni yağarken, hayranları da yorum yapmayı ihmal etmedi.

Gelen yorumlar arasında, "Kadın yaşlanmıyor", "Hep çok zarif" ifadeleri yer aldı.