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    Sinem Kobal hamile haliyle ilk kez görüntülendi

    Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, Nişantaşı'nda doktor kontrolünden çıkarken objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 07:28
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    Sinem Kobal hamile haliyle ilk kez görüntülendi

    Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi.

    "ALLAH NAZARLARDAN SAKLASIN"

    Bir kız bebek bekleyen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti Nişantaşı'nda özel bir kliniğe kontrole gitti. Klinikten el ele çıkan Kenan İmirzalioğlu “Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın” dedi.

    Sinem Kobal da “Her şey yolunda kontrole geldik” diye konuştu.

    Sinem Kobal hamile haliyle ilk kez görüntülendi #1

    Sinem Kobal hamile haliyle ilk kez görüntülendi #2

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