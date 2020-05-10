Sinem Kobal hamileliği ifşa edeni arıyor

WhatsApp grubunda hamile olduğunu arkadaşlarına duyuran Kobal, şimdi haberi yayan kişiyi tespit etmeye çalışıyor.

4 aylık hamile olduğu ortaya çıkan ve kız bebek bekleyen Sinem Kobal, 4 yıldır beklenen hamilelik haberinin yayılmasından dolayı rahatsızlık oldu.

Kobal, geçtiğimiz hafta magazin sitelerini süsleyen müjde için kollarını sıvadı ve basına sızdıran kişinin peşine düştü.

NAZARA İNANIYOR

Fakat nazara inanan Kobal’ın, bu haberi herkesle paylaşmak istemediği öğrenildi.

WhatsApp grubunda sevincini arkadaşlarıyla paylaşan Kobal, şimdi o grupta haberi yayan arkadaşını tespit etmeye çalışıyor.