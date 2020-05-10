Dolar
7.0838
-0.1268%
Euro
7.6838
-0.0754%
Altın
1702.57
-0.7965%
Borsa
97845.2
-0.5626%
G. Altın
388.026
-1.2269%
Bitcoin
71355.22
2.351%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Sinem Kobal hamileliği ifşa edeni arıyor

    WhatsApp grubunda hamile olduğunu arkadaşlarına duyuran Kobal, şimdi haberi yayan kişiyi tespit etmeye çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2020 - 12:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sinem Kobal hamileliği ifşa edeni arıyor

    4 aylık hamile olduğu ortaya çıkan ve kız bebek bekleyen Sinem Kobal, 4 yıldır beklenen hamilelik haberinin yayılmasından dolayı rahatsızlık oldu.

    Kobal, geçtiğimiz hafta magazin sitelerini süsleyen müjde için kollarını sıvadı ve basına sızdıran kişinin peşine düştü.

    NAZARA İNANIYOR

    Fakat nazara inanan Kobal’ın, bu haberi herkesle paylaşmak istemediği öğrenildi.

    WhatsApp grubunda sevincini arkadaşlarıyla paylaşan Kobal, şimdi o grupta haberi yayan arkadaşını tespit etmeye çalışıyor.

    Görüş Bildir