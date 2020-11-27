Sinem Kobal: Her şey yolunda

Sinem Kobal: Her şey yolunda

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doktor çıkışı görüntülendi.

Geçtiğimiz ay ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına alan ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Nişantaşı'nda doktor kontrolü çıkışı objektiflere yansıdı.

Kızları Lalin'i kucağına alan güzel oyuncu fit görüntüsü ile dikkat çekerken Kenan İmirzalıoğlu'nun her zaman ki centilmen tavırları gözlerden kaçmadı.

"İYİYİZ"

Doktor kontrolünden çıkan ünlü çift, kendilerini bekleyen muhabirlerin hatırlarını sorarken; yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Sinem Kobal, "İyiyiz. Her şey yolunda çok şükür, daha bir ay oldu. Lalin evde bekliyor. Ona yetişeceğiz. Doktora kontrole geldik... Lalin iyi, biz iyiyiz çok şükür." şeklinde konuşutu.

Güzel oyuncu Lalin bebeğin kime benzediği sorusuna ise "Daha çok ufak, inanın her gün de değişiyor." yanıtını verdi.