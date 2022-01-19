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    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni eve taşınıyor

    İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, daha büyük bir eve taşınıyor. Çift şimdiden yeni düzen kurmanın heyecanını yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 10:07
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    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni eve taşınıyor

    İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Emirgan’daki evlerinden bahçesi küçük olduğu için taşınma kararı aldı.

    Çift, Zekeriyaköy’de daha büyük bir ev buldu.

    İYNEMLİ’DEN YARDIM İSTEDİ

    Ailesi için hiçbir masraftan kaçınmayan İmirzalıoğlu, yakın arkadaşlarından biri olan Aras Bulut İynemli’den ev konusunda yardım aldı.

    Emirgan’daki evde taşınma telaşı başladı bile...

    YENİ DÜZEN HEYECANI

    Dün evin eşyalarının bir kısmının büyük bir tırla gönderildiği öğrenildi.

    Çift şimdiden yeni düzen kurmanın heyecanını yaşıyor.

    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni eve taşınıyor #1

    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni eve taşınıyor #2

    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni eve taşınıyor #3

    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni eve taşınıyor #4


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