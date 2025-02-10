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Haber Merkezi

Yıllar süren bir sevgililikten sonra 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönmüştü.

AİLECE MALDİVLER

Sinem Kobal, ailesiyle birlikte Maldivler'e gitti. Maldivler tatilinden fotoğraflar paylaşan Ünlü oyuncu, kızı Lalin ve Leyla'ya da yer verdi.

Instagram hesabından kızları Lalin ve Leyla ile peş peşe fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu binlerce beğeni aldı.