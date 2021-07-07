Sinem Kobal imaj değiştirdi

Yazın gelmesiyle sarışın olan ünlülerin aksine Sinem Kobal saçlarını koyulaştırdı.

Kızı ile zaman geçirmek için bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Sinem Kobal, imaj değişikliği yaptı.

Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Kobal'ın takipçilerinin yarısı yeni imajını çok beğenirken yarısı da eski saçlarının daha güzel olduğunu ve o imajına geri dönmesi gerektiğini söyledi.