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    Sinem Kobal imaj değiştirdi

    Yazın gelmesiyle sarışın olan ünlülerin aksine Sinem Kobal saçlarını koyulaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 08:50
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    Sinem Kobal imaj değiştirdi

    Kızı ile zaman geçirmek için bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Sinem Kobal, imaj değişikliği yaptı.

    Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu.

    TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

    Kobal'ın takipçilerinin yarısı yeni imajını çok beğenirken yarısı da eski saçlarının daha güzel olduğunu ve o imajına geri dönmesi gerektiğini söyledi.

    Sinem Kobal imaj değiştirdi #1

    Sinem Kobal imaj değiştirdi #2

    Sinem Kobal imaj değiştirdi #3Sinem Kobal imaj değiştirdi #4Sinem Kobal imaj değiştirdi #5

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