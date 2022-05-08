Sinem Kobal, karnı burnunda pozuyla Anneler Günü’nü kutladı

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabından karnı burnunda fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.

Sevilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce dünya evine giren Sinem Kobal, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

2020’de kızı Lalin’i sağlıklı bir şekilde kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal’dan Anneler Günü paylaşımı geldi.

Geçtiğimiz aylarda yeniden anne olmaya hazırlandığını duyuran Kobal, son ayına yaklaşırken Instagram hesabından son halini paylaştı.

Doğuma yakın ilk poz

Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Sinem Kobal, Anneler Günü’nü kutladı. Kobal'ın sağlıklı ve güzel görünümü, takipçilerinden tam not aldı.