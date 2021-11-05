Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden müjdeli haber

Kızları Lalin’i geçtiğimiz yıl kucaklarına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, şimdilerde yeniden ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sinem Kobal’ın 3,5 aylık hamile olduğu söyleniyor.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucaklarına aldı.

5 yıllık evliliklerinde anne ve baba olmanın ayrı bir mutluluk yaşattığını sık sık dile getiren çift, Lalin'i gözlerden uzak büyütüyor.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Bunun için de zamanlarının çoğunu Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçiren çiftten, müjdeli bir haber geldi.

BU KEZ ERKEK

34 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal'ın, üç buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi.

İkilinin çocuklarının cinsiyetinin ise erkek olduğu öne sürüldü.

NAZARDAN KORKUYORLAR, KİMSEYE SÖYLEMİYORLAR

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, ilk çocuklarında olduğu gibi güzel haberi önce aile üyelerine söyledi.

Nazardan korkan çift, kimsenin duymaması için özen gösterse de güzel haber kulaktan kulağa yayıldı.

Şimdilerde yine Marmaris'te bulunan Sinem Kobal'ın, pandemi nedeniyle hamilelik sürecini burada geçireceği belirtildi.