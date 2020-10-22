Sinem Kobal kızını kucağına aldı

Suda doğum yaptığı öğrenilen güzel oyuncunun ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinden mutlu haber geldi.

Çift, dün gece bebekleri Lalin’e kavuştu.

Hastanede bir katı komple kapatan çift, ailesi ve misafirleri için de 5 ayrı oda tuttu. Kobal’ın, suda normal doğum yaptığı öğrenildi.

BÜYÜK ÖNLEM

Bu arada anne ve kızının bulunduğu kata sadece hemşireler ve doktorların giriş yaptığı belirtilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu aktarıldı.

KUTU KUTU ÇİKOLATA DAĞITTI

Doğumun ardından Kenan İmirzalıoğlu’nun tüm hastaneye kutu kutu çikolata hediye ettiği ifade edildi.