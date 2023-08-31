Sinem Kobal kızlarıyla poz verdi Şu sıralar tatilde olan Sinem Kobal, kızlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti.

Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne Sinem Kobal, sosyal medya hesabından küçük bebeği Leyla’nın fotoğrafını ilk kez yayınladı.

'Günaydın'

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu fotoğrafa 'Günaydın' notunu düştü.

Kilolarından hızla kurtuldu

İki çocuk annesi olan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri dönmüştü. İki çocuk sonrası yeniden gecelerde de boy göstermeye başlayan Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topluyor.