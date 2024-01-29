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Sinem Kobal soğuktan kaçtı! İşte sahil kenarından tatil pozları

Sinem Kobal soğuktan kaçtı! İşte sahil kenarından tatil pozları Ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıktı. Sinem Kobal'dan tatil pozları da gecikmedi.