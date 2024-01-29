Sinem Kobal soğuktan kaçtı! İşte sahil kenarından tatil pozları

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Yedi yıl önce kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
Yıllardır ekranlarda olmayan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
"İlk uzun uçuşumuz"
Kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında fotoğraf paylaşan Sinem Kobal, "İlk uzun uçuş denememiz, bol şansınızı alırım…" demişti.
Mauritius Adası'na gittiler
Mauritius Adası'na giderek güneş banyosu yapan Sinel Kobal tatil pozlarını da paylaştı. 2 çocuktan sonra hızlıca fit hallerine dönen ve sporunu hiç aksatmayan güzel oyuncuya beğeni yağdı.
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