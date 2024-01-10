Sinem Kobal sosyal medyada spor anlarını paylaştı, takipçileri hayran kaldı Sosyal medya hesabını son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal, takipçilerine spor yaptığı anları paylaştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, ekranlarda olmasa da magazin gündeminde her daim kendine yer bulmayı başarıyor.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Leyla'yı kucakladı.

Fit kalmanın sırrı

Doğum kilolarından hızla kurtulan Sinem Kobal'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı.

Düzenli spor yapan Kobal, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun fit haline övgüler yağdı...

"Sıramı bekliyorum"

Sosyal medya hesabını son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal, takipçilerine sürpriz bir paylaşımda bulunmuştu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu spor yaparken paylaşan Sinem Kobal, "Sıramı bekliyorum." demişti. Sinem Kobal'ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımına yakışıklı oyuncunun kasları damga vurmuştu.