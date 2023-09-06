Sinem Kobal spor salonundan fotoğraf paylaştı Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, formda vücudunun sırrını paylaştı.

ensonhaber.com

Ekranların en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, son olarak tatil pozlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Tatilde diyete ve spora ara veren iki çocuk annesi Sinem Kobal, eve döner dönemez rutinlerine geri döndü.

Instagram hesabını aktif kullanan Kobal, bugün spor salonundan paylaşım yaptı. İki çocuk doğurmasına rağmen hiç anne olmamış formda vücuduyla beğeni toplayan ünlü oyuncunun karesine yorum yağdı.

Twitter'da bizi takip edin

Kobal, spor hocasıyla paylaştığı fotoğrafına şu notu düştü: " Ne kadar zulm etse de ah etmem sana"