İkinci kez anne olan Sinem Kobal, bebeği ve eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hastaneden çıkarken görüntülendi.

2016 yılında Cunda Adası'nda hayatını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ile ünlü oyuncu Sinem Kobal çifti ilk kızları Lalin'in ardından ikinci bebeklerini de kucaklarını aldı.

İkinci kez anne olan sinem Kobal, bugün hastaneden taburcu oldu. Leyla'larına kavuşan ünlü çift, duygularını dile getirdi.

Hastane uzun kaldığını söyleyen Kobal, doğum başlamadan önce orta kulak iltihabı olduğunu o yüzden tedavisinin uzun sürdüğünü söyledi.

"Aynı Kenan"

Bebeğinin çok sağlıklı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Doğum çok güzel geçti normal doğum yaptım. Çok keyifliydi kızımıza kavuştuk. 3 kilo 150 gr doğdu sağlıklığı yerinde. Lalin dün kardeşiyle tanıştı. Leyla aynı babasına banziyor." diye konuştu.

Sinem Kobal taburcu oldu ViDEO

"Anneyle doğuma girdim"

İkinici kez kız babası olan İmirzalıoğlu da duydularını dile getirdi:

"Anneyle beraber doğuma girdim çok mutluyuz. Lalin çok heyecanlı annesi ona en başından beri anlatıyor. Bana benziyor siyah saçlı bir kız "



