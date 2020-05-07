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    Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan bebek müjdesi

    Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan bebek müjdesi

    Sinem Kobal'ın, şu an 4 aylık hamile olduğu ve bir kız bebek beklediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2020 - 10:46
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    Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan bebek müjdesi

    Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile 2016 yılında nikah masasına oturdu.

    Aradan geçen 4 yıl da çiftin parmak ısırttıran evliliği, hep takdir edildi.

    KIZ BEBEK GELİYOR

    Mutlu çiftten 4 yıl boyunca bir bebek müjdesi alamayan sevenleri, dün aldıkları haberle havalara uçtu. Oyuncu Sinem Kobal’ın, 4 aylık hamile olduğu belirtildi. Çiftin kız bebeği beklediği öne sürüldü.

    Çiftten, konu hakkında bir açıklama ya da yalanlama gelmedi.

    BİNLERCE TEBRİK MESAJI ALDI

    Kobal’a, uzun zamandır ailesi dışında kimseye söylemediği müjdeli haberin ardından binlerce tebrik mesajı geldi.

    DOKTOR KONTROLÜ DIŞINDA SOKAĞA ADIM ATMIYOR

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle çok dikkatli davranan Kobal, doktor kontrolü dışında dışarıya adımını atmıyor.

    İmirzalıoğlu ise eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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