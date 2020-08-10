Sinem Kobal, yardım istedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın anlamlı bir ricada bulundu.

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, doğum günü için kala takipçilerinden yardım istedi. Örnek bir davranışa imza atan Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını rica etti.

İşte Kobal'ın paylaşımı:

"İYİLİK YAPALIM"

"14 Ağ̆ustos doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim ... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım... Yapacağınız her bir bağış̧ çok kıymetli... Elimizden geldiğince... @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım. .. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim..."