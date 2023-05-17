Sinem Kobal, yıllar sonra setlere döndü 2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu

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Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

İmirzalıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Ailece ekrana yaklaşıyoruz" diyerek müjdeyi vermesinin ardından Kobal'ın, yıllar sonraki ilk projesi belli oldu.

Kapak oldu

2020 ve 2022 tarihlerinde Lalin ve Leyla'yı dünyaya getiren ve kısa sürede fazla kilolarını vererek fiziğiyle göz kamaştıran Sinem Kobal, Hello dergisine kapak oldu.

"Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim"

Dergi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, röportaj vermeyi de ihmal etmedi. Uzun süredir annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal, dergiye verdiği röportajda ise yeni heyecanlarından bahsederken "Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim." ifadelerini kullandı.