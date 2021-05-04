- Haberler
- Magazin Haberleri
- Sinem Kobal'a beğeni yağdı
Sinem Kobal'a beğeni yağdı
Instagram'dan siyah-beyaz yeni bir paylaşım yapan Sinem Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 15:04
- Güncelleme : 04.05.2021 - 15:41
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Evlendikten sonra setlere ara veren Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.
Sosyal medyayı son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Güzel oyuncu, siyah-beyaz son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.
FİT ANNE
Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken fit haline ise övgüler yağdırdı.