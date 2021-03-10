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    Sinem Kobal'dan Burçin Terzioğlu'na doğum günü kutlaması

    Sinem Kobal, arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 10:59
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    Sinem Kobal'dan Burçin Terzioğlu'na doğum günü kutlaması

    Geçtiğimiz aylarda kızı Lalin'i kucağına alarak ilk annelik duygusunu tadan Sinem Kobal, 41 yaşına giren yakın dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutladı.

    "SENİNLE YILLAR ÇOK GÜZEL"

    Terzioğlu ile verdiği pozları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Sinem Kobal, arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun yeni yaşını "Seninle yıllar çok güzel, iyi ki doğdun iyi ki" diyerek kutladı.

    Çiçeği burnunda annenin paylaşımları büyük ilgi gördü.

    Sinem Kobal dan Burçin Terzioğlu na doğum günü kutlaması #1

    Sinem Kobal dan Burçin Terzioğlu na doğum günü kutlaması #2

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