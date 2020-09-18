Sinem Kobal’dan hamilelik pozu

8 aylık hamile olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, büyümüş karnıyla poz verdi.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal, hamilelik dönemine özel bir çekim gerçekleştirdi.

HAMİLELİK ÖZEL ÇEKİMİ

Uzun zamandır hayranlarının büyük bir heyecanla fotoğraf beklediği Kobal, bu özel çekimden ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile Ayvalık’ta dünyaevine giren ve bir kız bebek bekleyen Sinem Kobal’ın annelik heyecanı objektife yansıdı.

EVİNİN BAHÇESİNDE POZ VERDİ

Bir süredir evinde vakit geçiren oyuncu, hamilelik günlerinden anı olması için sade bir çekim planladı.