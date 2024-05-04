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Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na aşk öpücüğü

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na aşk öpücüğü Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal'dan aşk dolu kareler geldi.