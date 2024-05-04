Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na aşk öpücüğü

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu evliliği sürüyor.
2016 yılında dünyaevine giren 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, son olarak ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile romantik pozlarını paylaşan Sinem'in kareleri beğeni topladı.
Öpmeye doyamadı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın aşk dolu karelerine yorum yağdı. Beyazlar içerisinde kuğuya benzetilen Kobal ise eşini öpmeye doyamadı.
Ezel ekibi toplandı
Öte yandan, Karcı'nın doğum gününde Ezel dizisinin oyuncuları bir araya geldi.
Ezel dizisinde ikinci yönetmen olarak görev alan Karcı'nın doğum gününden paylaşım yapan Sedef Avcı paylaşımına "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notunu düştü.
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