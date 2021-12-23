Sinem Kobal'dan sırt dekolteli hamilelik pozu

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı.

6 yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Kobal, hamilelik pozlarına bir yenisini daha ekledi.

İKİNCİ DE KIZ

İkinci bebeğinin de kız olduğunu açıklayan Kobal'ın Instagram hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı. Takipçileri güzel oyuncuya çok sayıda yorum yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, ikinci bebeklerinin ismine daha karar vermediklerini söylemişti.