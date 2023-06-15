Sinem Kobal'dan üçüncü çocuk açıklaması Üç çocuk annesi Sinem Kobal, 3. çocuğu düşünmediğini söyledi.

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2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Sinem Kobal çifti 2020 yılında ilk çocukları Leyla'yı, 2022'de ise ikinci kızları Lalin'i kucaklarına almıştı.

Uzun bir aradan sonra ilk kez bir ödül gecesine katılan ünlü oyuncu Sinem Kobal'dan 'Üçüncü çocuk gelir mi?' sorusuna cevap verdi.

İkisi de çok tatlılar

Aile hayatıyla ilgili konuşan Kobal, “Her şey yolunda. Çocuklar büyüyor. Leyla 2,5 yaşında, gerçekten Kenan’ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Lalin yeni bir yaşına girdi. daha ikimizin karışımı ama renkleri bana benziyor. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümeleriniz izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız” dedi.

"Çok şanslıyım"

Eşi Kenan İmirzalıoğlu‘nu öven Kobal, “Onun adına konuşmayayım ama bence şahane bir baba… Çok şanslıyım. Ona buradan teşekkür edeyim” dedi.

"Üretmek de istiyorum"

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 'Üçüncü çocuk gelir mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Yok, ben de çalışmayı özledim. Üretmek de istiyorum. Dediğim gibi hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız.''