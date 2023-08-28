Sinem Kobal yaz pozlarına yenilerini ekledi

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Ekranların iki ünlü oyuncusu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Leyla'yı kucakladı.
Çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara uzun bir ara veren Kobal, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Tatile doymadı
Şimdilerde ailesi ile tatilde olan Sinem Kobal, tatil pozlarına yenilerini ekledi.
Eskisinden de fit olan ve güzelliğini sergilediği pozlarla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olan Sinem Kobal'ın pozlarına beğeni yağdı.