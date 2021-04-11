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    Sinem Kobal'ın 2 milyon liralık yeni aracı

    Sinem Kobal'ın 2 milyon liralık yeni aracı

    Sinem Kobal, 2 milyonluk yeni aracına ilişkin, "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı, hediye değil." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 18:02
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    Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik yaşayan Sinem Kobal, uzun zaman sonra magazincilerin karşısına çıktı.

    Burçin Terzioğlu ile birlikte Etiler'de görüntülenen Sinem Kobal, genellikle bebeği Lalin ile ilgilendiğini belirterek "Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin’in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu" dedi.

    Açıklamalarının ardından aracına yönelen Sinem Kobal'ın aracını da yenilediği dikkatlerden kaçmadı.

    ARABA HEDİYE Mİ

    Magazin muhabirleri, aracın Kenan İmirzalıoğlu tarafından doğum hediyesi olarak mı alındığını sordu.

    Sinem Kobal bu soru üzerine "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı, hediye değil" dedi.

    Sinem Kobal ın 2 milyon liralık yeni aracı #1

    Sinem Kobal ın 2 milyon liralık yeni aracı #2

    Sinem Kobal ın 2 milyon liralık yeni aracı #3

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