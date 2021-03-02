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- Sinem Kobal'ın doğum kiloları gitti
Sinem Kobal'ın doğum kiloları gitti
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında anne olan ekranın özlenen oyuncusu Sinem Kobal, fit görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 11:44
Beş ay önce kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabından son halini paylaştı.
DOĞUM KİLOLARI KALMADI
Siyah-beyaz renkli ve kırmızı detaylı eşofmanı ile objektif karşısına geçen 33 yaşındaki Kobal'ın doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.
Kobal'ın paylaşımları kısa sürede 177 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.