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    Sinem Kobal'ın doğum kiloları gitti

    Geçtiğimiz yılın Ekim ayında anne olan ekranın özlenen oyuncusu Sinem Kobal, fit görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 11:44
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    Sinem Kobal'ın doğum kiloları gitti

    Beş ay önce kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabından son halini paylaştı.

    DOĞUM KİLOLARI KALMADI

    Siyah-beyaz renkli ve kırmızı detaylı eşofmanı ile objektif karşısına geçen 33 yaşındaki Kobal'ın doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.

    Kobal'ın paylaşımları kısa sürede 177 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

    Sinem Kobal ın doğum kiloları gitti #1

    Sinem Kobal ın doğum kiloları gitti #2

    Sinem Kobal ın doğum kiloları gitti #3

     

     

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