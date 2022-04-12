Petrol
100.39
1.94%
Euro
15.97
0.03%
Dolar
14.67
0.05%
Altın
923.92
0.30%
Borsa
2449
2.33%
Bitcoin
594.879
-5.48%
BTXN Coin
31.00
-1.55%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Sinem Kobal'ın Lalin paylaşımı

    Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Lalin paylaşımı 'Maşallah' dedirtti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 08:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinem Kobal'ın Lalin paylaşımı

    6 yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.

    Geçtiğimiz aylarda da ikinci kez bebek sevinci yaşadığını duyuran Kobal, artık tüm vaktini ailesine ayırıyor.

    Aile fotoğrafı

    Eşi ve kızıyla birlikte yürüyüşe çıkan Sinem Kobal, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

    İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, siyah-beyaz bu fotoğrafı Satin Jackets'in "You Make Me Feel Good" adlı şarkısı eşliğinde paylaştı. Kobal'ın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

    Sinem Kobal ın Lalin paylaşımı #1

    Sinem Kobal ın Lalin paylaşımı #2


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Tuğçe'yi öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi
    3. Sayfa

    Tuğçe'yi öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Antalya'da sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
    3. Sayfa

    Antalya'da sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

    Görüş Bildir